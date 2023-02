Officiel : Johan Bakayoko prolonge au PSV

Comme annoncé, Johan Bakayoko (19 ans) a signé une prolongation de son contrat le liant au PSV Eindhoven. L'ailier belge est ainsi sous contrat jusqu'en 2026 avec l'actuel 4e d'Eredivisie.

Intégré dans le groupe pro du PSV cet été, Bakayoko comptabilise 7 buts et 4 assists en 26 matchs toutes compétitions cette saison.

"Cela montre que le club a confiance en moi. Je suis extrêmement fier. Je veux devenir champion ici", a déclaré Bakayoko sur le site du club.

He is ours until 2026! 🕺