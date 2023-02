Voici notre Equipe de la 27e journée de JPL : dix équipes représentées !

La 27e journée est derrière nous : il y a eu du spectacle, des buts et des surprise. Dix équipes différentes sont représentées dans notre Equipe de la Semaine.

Gardien de but

Il y avait plusieurs candidats, mais ce week-end n'a pas été celui des clean-sheets et nous avons donc opté pour l'un des rares en ayant réussi une : Hervé Koffi. Une seconde clean-sheet d'affilée d'ailleurs pour le gardien burkinabé, qui permet à Charleroi d'enchaîner.

Défenseurs

Le Club de Bruges a remporté la "Bataille des Flandres", et Bjorn Meijer y a bien contribué en marquant un beau but (son équipier Mata, auteur d'un assist magnifique et d'un bon match, aurait pu être choisi aussi) et en étant très solide derrière. OHL et l'Antwerp ont partagé l'enjeu, et deux de leurs jeunes défenseurs noir-jaune-rouge ont brillé : "l'autre" Zeno de la D1A, Zeno Van den Bosch, a bien tenu sa place pour une première titularisation, tandis qu'Ewoud Pletinckx était le patron côté Louvaniste.

© photonews

Milieu de terrain

Comment choisir un seul joueur de Westerlo, tant les Campinois ont encore brillé ? Plutôt que de mettre une énième fois à l'honneur De Cuyper, Chadli ou Van den Keybus, place à Nicolas Madsen, travailleur de l'ombre qui a mis dans sa poche le milieu de l'Union. Adem Zorgane permet à Charleroi d'être la seule équipe représentée deux fois, grâce à un nouveau but et une bien belle prestation. Pour occuper les flancs, l'excellent Abdelkahar Kadri du KV Courtrai, buteur et passeur, et un Geoffry Hairemans certes chanceux sur son but mais de manière générale très remuant contre Seraing.

Attaquants

Islam Slimani a marqué son premier Clasico de son empreinte, livrant une prestation pleine et épuisante pour l'adversaire. Francis Amuzu et William Balikwisha auraient pu prétendre à une place, mais nous optons pour Mike Trésor, qui confirme semaine après semaine qu'une sélection pour la première de Tedesco est inévitable, et...Victor Boniface, dont les 2 buts n'ont pas suffi à l'Union mais qui reste l'un des poids-lourds de notre championnat. ​