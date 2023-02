Soufiane El Banouhi retrouve du plaisir à Lokeren-Temse : "Reculer pour mieux sauter"

Après deux saisons passées à Deinze, le back droit a rejoint le club waeslandien l'été dernier.

Après avoir passé dix ans en D1B, Soufiane El Banouhi a choisi de descendre deux échelons plus bas en rejoignant Lokeren-Temse. Un club qui a de grosses ambitions et qui désire retrouver au plus vite le monde professionnel. "Un choix que je ne regrette pas du tout. J'avais envie de sortir de ma zone de confort et quitter la D2 où il y avait peu d'ambitions. J'ai fait un pas en arrière afin de prendre du plaisir et j'ai le sourire aux lèvres chaque jour depuis que j'évolue ici. Reculer pour mieux sauter. Je suis épanoui et je me sens considéré. Le club me fait confiance et je suis fier et heureux de cette reconnaissance. Je veux partager mon expérience et aider le club à retrouver le monde professionnel. Lokeren le mérite, il y a 2.600 supporters à domicile. Une grosse ambiance et un douzième homme en or", nous confie l'ancien joueur du RWDM et de l'Union SG.

Pour l'instant, Lokeren trône en tête du classement avec 54 points au compteur et neuf unités d'avance sur Jong Cercle en D2 Amateurs VFV A. "Il reste dix matchs à disputer donc encore trente points à prendre. On reste prudent. On a mal débuté la saison car on cherchait encore la bonne formule et le bon équilibre. Mais notre coach Hans Cornelis a effectué un travail remarquable en parvenant à mettre en place beaucoup d'harmonie et de stabilité à chaque ligne. Le déclic a eu lieu au Jong Cercle quand il a fait un réajustement tactique à la pause quand on était mené 2-0. On a finalement gagné 2-3 et depuis, on enchaîne. Là, on est sur une série de 28 points sur 30", explique le back droit.

© Lokeren

Avec un recrutement cinq étoiles l'été dernier, Lokeren-Temse est l'ogre de D2 Amateurs. "J'ai joué treize ans en D2 et c'était l'inconnu en débarquant ici en D4. Sur papier, c'est clair que ça peut paraître facile. Mais le championnat est très physique et chaque club de la série joue son match de l'année contre nous en fait. On est la formation à battre. Cela a été un peu perturbant au début, mais notre coach nous a permis de passer outre et de tracer notre voie. Hans Cornelis fait du très bon boulot et fait preuve de beaucoup d'empathie", conclut Banouhi.