José Mourinho connaît sa sanction

Mardi soir, l'AS Roma s'est inclinée à Cremonese (2-1) lors la 24ème journée de Serie A. les Romains ont perdu José Mourinho, expulsé pour la troisième fois de la saison.

José Mourinho a vu rouge après s'être pris le bec avec le quatrième arbitre Marco Serra et il a été envoyé en tribunes par l’arbitre central Marco Piccinini. Après la rencontre perdue par ses troupes, le technicien portugais a pété un câble (à lire ICI). L'entraîneur de l'AS Roma a été suspendu pour deux matchs, selon les informations de La Gazzetta Dello Sport ce mardi. Il va donc rater les matchs contre la Juventus Turin et Sassuolo en championnat.

Pour justifier cette sanction, les autorités se sont basées sur le rapport réalisé par les arbitres avec "une contestation provocante et de graves accusations envers le 4e arbitre" de la part du technicien portugais.Remettant en cause le comportement de Marco Serra, le club romain a d'ores et déjà décidé de déposer un recours auprès du Parquet Fédéral afin de contester cette suspension du Special One.