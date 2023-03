Clinton Mata se confie sur sa blessure : "J'étais devenu un zombie, un autre joueur"

Le latéral du Club de Bruges est revenu sur la blessure l'ayant écarté des terrains durant de longs mois.

"C'était la syndesmose. Une blessure assez rare. On ne fait pas (normalement) attenion à ce genre de blessure, quand on se on tord la cheville, on se dit que c'est une entorse. Mais moi, c'était plus qu'une entorse", commence Clinton Mata au micro d'Eleven.

"A un moment donné, tu te renfermes. Tu commences à douter, te poser des questions, douter de mon corps. Une sorte de dépression ? Je ne peux pas dire cela, mais je me suis renfermé. Au final, tu arrives le matin (à l'entraînement) comme un zombie et tu te dis : "Je ne vais pas revenir à mon niveau", continue le joueur du Club de Bruges.

"C'était important que mon agilité revienne. Sans ça, sur le terrain, j'étais un autre joueur. Tu te dis qu'il y a toujours pire dans la vie. J'ai essayé de mettre ça de côté. J'avais aussi cette pression d'avoir resigné mais de ne pas jouer. Tu te dis que t'es un escroc, en fait."