Une légende de l'Antwerp ne donne pas cher de la peau de l'Union !

Selon Patrick "Patje Boum Boum" Goots, cela ne fait aucun doute : l'Antwerp va éliminer l'Union Saint-Gilloise ce jeudi soir en demi-finale retour de la Coupe de Belgique.

Patrick Goots, attaquant emblématique du Great Old et très apprécié du côté du Bosuil, ne se cache pas : malgré le but d'avance (1-0) pris par l'Union à l'aller, l'Antwerp est selon lui favori. "Je donne à l'Antwerp 60% de chances de se qualifier", a-t-il lancé dans les colonnes de la chaîne néerlandophone Sporza.

"L'Union est un peu dans une période moindre pour le moment, alors que l'Antwerp se porte bien. D'accord, ce n'est pas leur football étincelant du début de saison, mais nous prenons quand même beaucoup de points", a continué l'ancien attaquant, qui voit le public anversois jouer un grand rôle. "J'attends du 12e homme - dans un Bosuil au complet - qu'il propulse l'équipe vers la victoire."

Un scénario serait, selon lui, idéal pour le Great Old. "L'Antwerp doit se porter à fond vers l'attaque. Une chose est sûre : s'ils prennent l'avance, ils se qualifient à 99,9 %."