Le rêve de l'Union Saint-Gilloise s'envole au Bosuil

L'Union Saint-Gilloise a été dominée à l'Antwerp, mais a tenu bon jusqu'aux tirs au but...où Jean Butez a été décisif. C'est le Great Old qui ira défier Malines en finale.

Difficile de dire qui, de l'Antwerp ou de l'Union, a le plus de pression sur les épaules avant cette demi-finale retour : le Great Old a manqué l'Europe cette saison, mais l'Union Saint-Gilloise rêve de ce premier trophée de l'ère moderne, que l'Antwerp a encore récemment remporté en 2020. Deux choses sont sûres : l'équipe qualifiée ce soir sera la grande favorite de la finale face au KV Malines, et l'USG a pris une option au match aller en gagnant sur la plus petite des marges.

Sans surprise, l'Antwerp prend dès lors les commandes du match, face à une Union au onze plus défensif (seul Boniface anime l'attaque). Gyrano Kerk met le feu sur son flanc droit et les Anversois font le siège du rectangle unioniste très tôt dans la rencontre ; Vincent Janssen est trouvé à bout portant et aurait dû faire bien mieux que de frapper sur Moris (11e). Contrairement à ses habitudes, l'Union ne parvient pas à lancer la moindre contre-attaque dangereuse, les métronomes du milieu de terrain manquant de propreté dans leurs sorties de balle.

© photonews

L'Union termine un peu mieux la première période, l'Antwerp ne profite pas de ses temps forts et voit même Toby Alderweireld sortir blessé - ironie du sort, puisque Domenico Tedesco est présent en tribunes. La dernière occasion avant la pause vient des pieds de Loïc Lapoussin, qui ne profite pas bien d'une grossière perte de balle de Calvin Stengs (45e+2).

Le scénario se reproduira en seconde période : l'Antwerp prend les commandes, et Siebe Van der Heyden est forcé de tenter un tacle très risqué devant Kerk dans son rectangle (49e). Vincent Janssen obtient ensuite intelligemment un excellent coup-franc...qu'il transforme d'une superbe frappe en lucarne (57e, 1-0). L'Union est dans les cordes : Stengs force un nouveau tacle désespéré, cette fois de Burgess (60e), et Janssen frôle le doublé, heurtant le poteau après un très bel enchaînement dos au but (65e).

Sans surprise, face à une Union méconnaissable et apparemment en difficulté physiquement, l'Antwerp poussera pour planter le deuxième. Une petite erreur défensive profite presque à Gyrano Kerk, qui envoie au-dessus (78e) ; Boniface illustre toutes les difficultés unionistes sur un contre en plaçant à côté après s'être joué du jeune Van den Bosch (80e). Le Great Old pense y parvenir via Kerk, à bout portant sur un coup-franc, mais Anthony Moris sort le grand jeu (87e) et force les prolongations.

Teuma, comme un symbole

Là encore, l'Union commence mal et il faut une intervention miraculeuse de Teddy Teuma sur la ligne pour empêcher le break anversois (97e). Karel Geraerts fait enfin entrer Gustaf Nilsson, mais comme bien souvent, le jeu est absent de ces 30 minutes supplémentaires. Seul un dernier coup-franc bien placé pour l'USG fera un peu trembler Jean Butez, mais les équipes se départageront finalement aux tirs au but.

Si Nilsson met l'Union sur de bons rails, Vincent Janssen perd son duel avec Moris. Un retard qui sera rattrapé quand Simon Adingra se heurte à son tour à Jean Butez. Comme un symbole, c'est ensuite Teddy Teuma, le capitaine, qui manque son envoi face au portier français. Gaston Avila ne se fait pas prier : l'Antwerp est en finale, et l'Union entame bien mal ce mois de mars où tout peut basculer.