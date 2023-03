Anderlecht en galère face au top 8 : "Nous méritions au moins 2 victoires !"

Est-ce enfin ce week-end qu'Anderlecht ira chercher une victoire face à une équipe du top 8 ? La Gantoise est un solide test, mais sans ce genre de résultat, difficile de prétendre aux Playoffs...

Intégrer le top 8 sans battre une seule équipe du top 8 ? Cela paraît à peu près impossible, et le RSC Anderlecht commence à s'en rendre compte. Cette saison, les Mauves présentent un bilan lamentable de 8 points pris sur 33 face au top 8. Résultat : les Playoffs restent juste au-dessus d'Anderlecht, et il faudra réussir un résultat dans les semaines à venir. "Écoutez, je comprends la critique et vous avez le droit de la formuler. D'autant que factuellement, vous avez raison", entame Brian Riemer en conférence de presse sur ce thème.

Un Anderlecht malchanceux ?

"Mais quand on regarde les matchs depuis mon arrivée, nous avons été malchanceux. Nous aurions dû gagner à Genk, même si c'était en Coupe. Nous avons manqué de chance à la finition", continue-t-il, avant d'énumérer : "Contre l'Union, c'était un match très bizarre. La fête était finie avant même de commencer (nda: avec le carton rouge de Moussa N'diaye en début de match), et pourtant, nous avons failli l'emporter. Contre l'Antwerp, c'était du 50/50". Seul le nul arraché à Bruges, reconnaît Riemer, était "chanceux". "Mais de tous ces matchs, nous aurions dû retirer une ou deux victoires. Nos chances de gagner dimanche sont réelles, même si je respecte Gand, qui est un grand club et a été chercher sa qualification européenne aussi".

Anderlecht fait en tout cas face, de nouveau, à un programme chargé avec l'Europe qui revient. "En tant que coach, j'aime enchaîner les matchs, surtout des rencontres si intéressantes", se réjouit Brian Riemer. "Ce ne seront que des finales pour nous. Cette semaine sans match au milieu ressemblait presque à des vacances (rires). C'était nécessaire pour recharger les batteries, nous avons bien utilisé ce break pour être à notre meilleur niveau avant ces échéances".