Vanhaezebrouck sévère envers le département d'arbitrage : "En Angleterre, il y a des arbitres qui démissionnent après leurs erreurs..."

Cette semaine encore, l'arbitrage et la VAR ont été violemment critiqués. Le département des arbitres décide donc de nommer un psychologue du sport. Que pense Hein Vanhaezebrouck de cette décision ?

Les arbitres subiraient de lourdes critiques. "Si quelqu'un reçoit un coup de coude et que tout le monde le voit, c'est un carton rouge et la personne qui le regarde dit qu'il ne s'est rien passé", a-t-il dit. "Alors est-ce que c'est une critique sévère de l'arbitre ? Tout le monde en Belgique, sauf cette personne, dit que c'est rouge foncé. Il n'y a pas de discussion, tout le monde est unanime pour dire que ça aurait dû être rouge. C'est flagrant et évident."

Exemple anglais

"Et quand je dis que cet arbitre ne devrait vraiment plus siffler .... en Angleterre, l'ancien arbitre qui avait oublié de tracer une ligne de hors-jeu vient de démissionner. Il a démissionné parce qu'il a dit qu'il pourrait être responsable du fait qu'Arsenal ne devienne pas champion."

© photonews

"Il est trop jeune pour arrêter de siffler, mais il allait être récompensé lors du match au sommet de la Coupe, jeudi. C'est comme ça qu'ils voient les choses au département des arbitres."

"C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est leur principe. Si quelqu'un est attaqué, ils vont montrer qui est le patron (...). Incroyable."