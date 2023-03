Le nouveau président du Cercle fait des déclarations importantes sur le dossier du stade de Bruges

Avec Thomas Tousseyn, le Cercle Brugge a un nouveau président. Le dossier du stade est également une priorité pour lui.

Le conseil d'administration du Cercle de Bruges a nommé un nouveau président avec Thomas Tousseyn. Pour lui, il est clair que le Cercle jouera encore au stade Jan Breydel pour les trois prochaines saisons. "Avoir notre propre stade pour le Cercle est un levier important dans notre développement futur. C'est un dossier qui reste en bonne place sur la table du conseil d'administration. Tout comme celui de l'académie des jeunes. Pour cela, nous nous tournons vers le Gulden Kamer. Pour ces deux dossiers, nous avons un partenaire fiable en la Ville de Bruges."

Où le Cercle jouera-t-il au football à l'avenir ? " Pour les trois prochaines saisons, ce sera normalement le stade Jan Breydel pour l'équipe A. Entre-temps, nous continuons à travailler sur les plans de notre propre stade sur mesure. L'Académie déménagera éventuellement au Gulden Kamer lorsque le dossier du stade des voisins sera plus définitif. Et qui sait, peut-être y a-t-il des lieux encore plus appropriés pour nous, comme l'île du Canal. Les dossiers du Club et du Cercle sont inextricablement liés, nous suivons donc évidemment cela de près. Je reste convaincu qu'il est de la plus haute importance pour l'individualité de Cercle d'avoir notre propre place."