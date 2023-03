Drame en Afrique du Sud, un joueur décède pendant l'entraînement

Le milieu de terrain âgé de 29 ans avait disputé huit matchs avec Richards Bay FC cette saison.

Siphamandla Mtolo est décédé ce mardi pendant l’entraînement de son équipe Richards Bay FC, sixième actuel de D1sud-africaine. La cause du décès du joueur âgé de 29 ans n’est pas encore connue.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que le Richard's Bay Football Club a perdu l'un de ses milieux de terrain, Siphamanda Mtolo, qui s'est effondré ce matin à l'entraînement", a déclaré Richards Bay dans un communiqué. "Le club n'est pas en mesure de fournir plus d'informations à ce stade et demande que la vie privée de sa famille soit respectée dans cette période difficile. Sa présence sur et en dehors du terrain nous manquera énormément."