Thomas Müller s'explique enfin sur sa phrase polémique : "Peut-être que les Français ne m'aiment plus depuis cette épisode"

En 2021, le Bayern Munich a hérité du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions (2-3, 1-0), moins d'un an après la finale remportée par les Bavarois (1-0). Müller avait alors pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie de retrouver les Parisiens.

Problème, son "au revoir" de fin de vidéo avait été perçu comme une promesse d’élimination par les supporters du PSG. Deux ans plus tard, l’attaquant a tenu à s’expliquer. "J’ai cru comprendre, grâce à mes coéquipiers français, que les gens en France ont pris mon 'au revoir' comme un 'au revoir, vous sortez'. Mais mon niveau de français n’est pas bon. Je voulais simplement dire 'au revoir' à la caméra, comme on le fait en fin de vidéo", a confié Thomas Müller au micro de Canal+. "Mais l’interprétation a été différente (rires). Mais je n’ai aucun problème avec ça. Je suis toujours heureux de jouer contre le PSG ou la France, j’aime les Français. Peut-être que eux ne m’aiment plus depuis ça (rires)", a expliqué l'Allemand.

"Je ferai quand même tout pour gagner demain. Demain, ce sera mon but qu’ils ne m’aiment pas. Enfin bon, je voulais juste dire que non, je ne voulais pas me moquer", a conclu Müller, qui a bien évidemment dit "au revoir" à la veille du huitième de finale retour entre le Bayern et le PSG ce mercredi (21h).