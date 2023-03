L'une des meilleures recrues sérésiennes aurait pu partir cet hiver : "Je n'allais pas fuir et laisser mes coéquipiers seuls dans cette galère"

Arrivé l'été dernier en prêt à Seraing en provenance du Stade de Reims, le défenseur central s'est rapidement imposé chez les Métallos.

Mamadou Mbow est l'une des belles surprises du dernier mercato estival sérésien. Le défenseur central a livré de très bonnes prestations chez les Métallos, de quoi pousser le FC Metz à venir aux nouvelles cet hiver et ainsi tenter sa chance. En vain puisque le Sénégalais a refusé de quitter le Pairay. "Je ne voulais pas partir car je voulais terminer la saison avec Seraing. Une question de principe et de respect du club. On m'avait demandé d'effectuer un bon exercice avant de débarquer ici, et je tiens mes promesses. Finir ce que j'ai commencé, et mon agent était d'accord avec ma décision. Je n'allais pas fuir et laisser mes coéquipiers seuls dans cette galère. Impossible d'abandonner les miens pour aller à Metz. Je joue la meilleure saison de ma carrière, je n'avais jamais enchaîné autant de matchs. C'est grâce à Seraing que les gens me connaissent", a expliqué le joueur âgé de 22 ans en conférence de presse.

Quel avenir pour le beau-frère de Cheikhou Kouyaté ? "Retourner à Reims à l'issue de la saison ? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore discuté avec Will Still. Des gens du club viennent me voir, mais je n'en sais pas plus. Puis, ici c'est un prêt avec une option d'achat et je ne sais pas si Seraing va m'acheter", a expliqué le défenseur central.

Ce samedi soir, Seraing se déplacera à Saint-Trond lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League. "On va essayer d'aller gagner là-bas. Je suis toujours convaincu que l'on peut se sauver même si la situation devient de plus en plus compliquée. On n'a rien lâché et on va se battre jusqu'au bout."