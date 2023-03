🎥 La Lazio s'adjuge un derby bouillant et vient titiller l'Inter

La 27e journée de Serie A nous offrait quelques belles affiches, dont le derby de la capitale entre la Lazio et la Roma.

Le derby arrivait à point pour la Lazio, qui malgré son élimination en coupe d'Europe par l'AZ, est en bonne forme en Serie A avec trois victoires et un nul lors des quatre dernières rencontres.

En face, cela va moins bien pour la Louve qui a perdu deux fois lors des quatre derniers matches, et a ainsi perdu des plumes dans la course à la Ligue des Champions.

Comme souvent, le derby a été bouillant avec des accrochages et une forte tension. La Roma a d'ailleurs terminé la première période à dix suite à l'expulsion d'Ibañez (deux jaunes aux 8e et 32e) et Mattia Zaccagni (65e) a inscrit l'unique but du match pour la Lazio, qui prend la deuxième place provisoire à l'Inter.

Les Giallorossi devront se reprendre lors de la prochaine rencontre face à la Sampdoria.