🎥 Franck De Bleeckere revient sur une phase litigieuse d'OHL-Anderlecht : "Nous nous attendions à un carton rouge"

Anderlecht a perdu Yari Verschaeren ce dimanche tÎt dans le match à OHL, mais aurait aussi pu perdre Ciske à la 81e minute.

Lancé dans la profondeur en contre-attaque, Francis Amuzu été fauché dans son élan par Federico Ricca avec le genou et le pied en avant. Mais, aucune faute et aucun carton n'est donné. Son geste est en effet particulièrement dangereux et la VAR n'a pas pris la peine de revenir dessus.

Franck De Bleeckere est revenu sur cette phase. "Nous avons revu et parlé de cette action ce matin et nous nous attendions à un carton rouge. On appelle ça un Serious Foul play. Je pense que tous les critères étaient présents. C'est un ballon qui rebondit, ce qui rend l'évaluation plus difficile pour un joueur. Mais cela n'excuse en rien le fait de prendre la jambe de l'adversaire avec les pieds en avant. Vous mettez en danger la sécurité de l'adversaire et nous nous attendons à un carton rouge dans ce cas", a expliqué Franck De Bleeckere ancien arbitre et représentant du Professional Referee Department.

Concernant Jasper Vergoote, sa vue pouvait être obstruée par un autre joueur. Mais Wesli De Cremer aurait sans doute dû intervenir. "Il est peut-être difficile de voir l'impact pour l'arbitre et il laisse l'action se dérouler. Voilà pourquoi je pense à posteriori, qu'il aurait dû intervenir. Vu qu'il s'agit d'une phase difficile à voir pour l'arbitre. Je pense qu'il est préférable pour nous d'appeler l'arbitre vers l'écran afin qu'il puisse revoir la phase au ralenti et puisse prendre la bonne décision. Nous aurions priviligié un carton rouge pour faute grave."