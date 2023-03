Le Standard déterminé à battre un record lors de la finale de la Coupe féminine à Sclessin : "Nous voulons marquer le coup"

Ce mardi midi, le Standard de Liège a tenu une conférence de presse pour évoquer la finale de la Coupe de Belgique féminine qui se jouera à Sclessin le 18 mai.

Après avoir échoué en finale la saison dernière contre Anderlecht (2-0), le Standard Femina compte bien remporter sa neuvième Coupe de Belgique le 18 mai prochain. Et les Rouchettes évolueront à la maison puisque la finale aura lieu à Sclessin contre Genk.

"Nous avions déposé en début de saison notre candidature en début de saison pour accueillir la finale de la Coupe de Belgique féminine car cela fait partie du projet du club en général de soutenir le développement du football féminin sans que cette compétition soit un objectif pourtant. Et voilà, quelques mois plus tard, nous y sommes. Notre candidature a été retenue et les filles ont fait le job en se qualifiant pour la finale après avoir éliminé les grosses cylindrées que sont Anderlecht et OHL", a expliqué le CEO du Standard, Pierre Locht.

© Credit Standard

"Le but était de faire de cette finale un événement majeur pour le Standard de Liège et le foot féminin en Belgique. En tant que finaliste jouant dans son stade, nous voulons vraiment prendre un rôle actif dans le succès de cette finale c’est pourquoi nous voulons battre le record d’assistance pour un match de football féminin en Belgique qui est détenu par les Red Flames lors d'une rencontre à Louvain avec un peu moins de 9.000 personnes. Nous voulons atteindre la barre symbolique des 10.000 à Sclessin. Nous voulons marquer le coup et faire en sorte que cet événement soit une nouvelle étape dans le développement du projet Standard Femina", a souligné le dirigeant du matricule 16.

À l'heure actuelle, seules les tribunes 1 et 2 seront ouvertes. Les supporters liégeois seront présents dans la T2. Aucun tarif préférentiel ne sera de mise. "Cest la fédération qui organise et non le Standard. Toutefois, nous nous sommes assurés avec Genk et la fédé que le prix soit le plus démocratique possible", a conclu Pierre Locht.

À noter que les finales U13 et U16 auront lieu au SL16 Football Campus le même jour (18 mai) ainsi que la finale de la Youth League U16.