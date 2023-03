Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht !

Nouveau coup dur pour les Mauves. Deux jours seulement après la grave blessure de Yari Verschaeren, le club bruxellois voit son infirmerie se remplir un peu plus.

Auteur de six buts depuis son arrivée en janvier dernier au Sporting d'Anderlecht, Islam Slimani a quitté la sélection algérienne ce mardi. L'attaquant du Sporting d'Anderlecht souffre d’une blessure musculaire et pourrait être indisponible pendant au moins trois semaines, selon la presse locale. Le joueur âgé de 34 ans devra passer des examens plus approfondis du côté d'Anderlecht pour vérifier si un retour plus rapide est possible.

Si l'ancien joueur de Leicester City devait être absent trois semaines, il manquerait alors le déplacement à Eupen (2 avril) juste après la trêve internationale, mais pourrait alors faire son retour pour la réception de Westerlo (9 avril).