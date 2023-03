Un défenseur de l'Union fait mieux que tout le monde en Europa League

Excellent lors des deux rencontres d'Europa League qui ont vu l'Union Saint-Gilloise triompher de l'Union Berlin (3-3, 3-0), un joueur bruxellois s'est montré particulièrement à son avantage : Christian Burgess.

En effet, sur l'ensemble de ces deux rencontres, l'Anglais a récupéré 68 ballons. C'est tout simplement le meilleur total lors des 8e de finale de la compétition. Il surpasse même Casemiro, et le capitaine de l'Union Berlin, Robin Knoche.

Suspendu à nouveau en championnat pour une accumulation de cartons jaunes, on espère que Burgess répondra ensuite présent jusqu'à la fin de la saison, vu son énorme importance au sein de l'Union.

Balls recovered during the Round of 16 👊#UEL pic.twitter.com/Gq62udGqQS