Le RFC Liège se rapproche de la D1B : "Peu d'équipes viennent prendre des points chez nous"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris facilement la mesure des U23 de La Gantoise (4-1) lors de la 30ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège s'est promené à Rocourt ce dimanche après-midi sous la pluie. La Gantoise, privée de joueurs repris en sélection, n'a pas fait le poids face à l'ogre liégeois. En supériorité numérique dès la 11ème minute, le matricule 4 ouvrait le score via Mputu (18e), mais voyait les Buffalos égaliser peu après la demi-heure de jeu grâce à une réalisation de Van Hauter (33e). La joie était de courte durée pour les troupes d'Emilio Ferrera puisque Mputu allait de son doublé une minute plus tard (2-1). Perbet (50e) et Mouchamps aggravait le score en seconde période.

"C'est une bonne semaine avec deux victoires qui nous permettent d'avancer vers notre objectif, à savoir la montée. Peu d'équipes viennent prendre des points chez nous. Nous voulons vraiment gagner chaque rencontre. D'un point de vue personnel ? Je suis certes content d'avoir marqué trois buts en quatre jours, mais je suis un joueur qui pense d'abord au collectif", a confié Jesse Mputu, auteur de 13 buts cette saison.

L'attaquant est sorti à la pause et a été remplacé par Perbet. "J'avais une gêne à la cuisse durant la partie et je n'avais envie pas de prendre le moindre risque en forçant en seconde période. De plus, nous avons beaucoup de joueurs de qualité sur le banc, c'est véritablement l'une de nos grandes forces", a conclu le joueur âgé de 28 ans.

Deuxièmes au classement avec 66 points et douze longueurs d'avance sur la quatrième place, les Sang et Marine n'ont plus perdu à domicile depuis le 3 octobre 2021 et ont partagé l'enjeu à deux reprises cette saison à Rocourt. C'était contre Tirlemont (1-1) et Heist (0-0).