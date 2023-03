Hansi Flick reste lucide après la défaite et rend hommage à un joueur belge

La réaction du sélectionneur allemand était attendue après le match compliqué vécu par son équipe. Comme à son habitude, il s'est montré honnête.

Pour son premier match après l'élimination dès les phases de groupe de la Coupe du Monde, l'Allemagne était attendue au tournant. La déception après la prestation d'hier soir face à nos Diables était donc grande. Surtout que la rencontre devait préparer l'équipe à l'Euro 2024, organisé à domicile.

Après le match, le sélectionneur Hans-Dieter Flick n'a pas cherché d'excuses : "On a été trop passifs, on n'a pas réussi à mettre de la pression. On a vu que l'on avait encore beaucoup de travail. Pour l'avenir, on doit savoir quand aller au pressing. Sur le troisième but, on était trop loin et on doit mieux défendre".

Il également tenu à féliciter Kevin De Bruyne, grand monsieur de la rencontre avec deux assists et un but : "Kevin a montré qu'il était un grand joueur" a -t-il déclaré au micro de la chaine ZDF. Reste maintenant aux Allemands de montrer qu'ils sont aussi de grands joueurs.