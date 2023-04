🎥 L'Inter cale, Lukaku pas en réussite

L'attaquant belge a joué de malchance ce samedi face à la Fiorentina, dans une rencontre importante pour les places européennes.

Auteur de 4 buts en deux matchs avec la Belgique lors de la trêve internationale, Romelu Lukaku comptait bien continuer sur sa lancée en club.

Ce samedi, face à la Fiorentina, le Belge a malheureusement vécu une soirée compliquée. A la 49e minute, il a bénéficié d'une immensse occasion d'ouvrir le score, après un bon centre en retrait. L'attaquant a alors raté son geste et touché bien trop légèrement le ballon. La Fiorentina, comble de la malchance pour Lukaku, marquera le seul et unique but du match 4 minutes plus tard.

Titularisé, Lukaku restera sur la pelouse durant la totalité de la rencontre mais ne parviendra pas à aider ses partenaires à trouver la faille. L'Inter s'incline 0-1 et laisse le champ libre, dans un haut de classement très serré, à la Lazio, l'AC Milan, l'AS Roma ou encore l'Atalanta.