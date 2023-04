Le Stade Disonais (D2 ACFF) et le RCS Verviers (P2) fusionnent : Le Stade Verviétois visera... la Nationale 1 !

C'était dans les petits papiers depuis quelques semaines. Le nouveau club majeur du football verviétois visera rapidement la montée en Nationale 1.

L'information fut premièrement révélée il y a quelques semaines dans les colonnes de l'Avenir Verviers, qui a suivi toute cette saga jusqu'à ce samedi. C'est désormais officiel, le Stade Disonais (D2 ACFF) et le RCS Verviers (P2 et P4) fusionnent : le Stade Verviétois devient la nouvelle locomotive régionale de l'arrondissement de Verviers.

Le club portera le plus petit matricule des deux, à savoir le 33 du RCS Verviers. Que ça soit dans l'organigramme ou dans les couleurs du club, tout a été mis en commun. Le Stade Verviétois évoluera en blanc et gris dans sa tunique principale et comptera deux présidents : Raphaël Boccardo (Verviers) et Jean-Claude Bodson (Dison).

Futur fer de lance du football verviétois

C'est le principal objectif de cette nouvelle formation, qui évoluera donc en D2 ACFF la saison prochaine. Le Stade Verviétois devrait compter entre 26 et 29 équipes de jeunes, pour un total compris entre 400 et 500 joueurs. Sportivement, le club veut tout simplement rejoindre la Nationale 1 d'ici aux deux prochaines saisons.

En effet, Jean-Claude Bodson, 73 ans, vient de passer les... 42 dernières années de sa vie dans un comité sportif et tirera sa révérence à 75 ans. Raphaël Boccardo deviendra alors l'unique président du Stade Verviétois, avec comme second objectif de faire passer l'équipe B de P2 en P1.