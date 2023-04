No Slimani, no party ? Benito Raman nous a donné tort

On se demandait bien qui pourrait alimenter le marquoir en l'absence d'Islam Slimani. La réponse était pourtant évidente : Benito Raman.

But n°5 cette saison pour Benito Raman, et qu'il était important. En l'absence, moins longue que prévu mais au pire moment, d'Islam Slimani, le n°9 du RSC Anderlecht a assuré l'essentiel. "Comme on dit toujours, l'important, c'est les trois points...mais je ne vais pas cacher que ça fait plaisir à titre personnel aussi", souriait Raman en zone mixte après le match.

"Mon début de saison a été un peu compliqué, mais entre temps, ça fait 5 buts et les choses progressent. Je ne suis pas un attaquant qui met 2 buts à chaque match". Raman a débloqué une situation délicate pour le RSCA, qui a fini par souffrir.

© photonews

"Notre match était bon pendant 70 minutes et après, on a eu du mal physiquement. Ca arrive souvent après les trêves internationales, mais ça n'est pas une excuse", estime-t-il par après. "Dans ce genre de match physique où il aurait fallu garder le ballon, c'est vrai que Slimani est important pour nous".

Brian Riemer se réjouissait aussi du bon travail de Raman, qui aura au final fait trembler les filets par deux fois, le premier but étant annulé pour hors-jeu. "Benito et Islam sont deux joueurs tellement différents. Nous aurions pu rendre la vie plus facile à Raman en construisant mieux de l'arrière, ce que nous avons réussi à faire par moments", pointe le coach anderlechtois.

"Le jeu est rapidement devenu très physique avec Eupen qui mettait une grosse intensité. Et bien sûr, dans ces cas-là, Slimani est un atout car il est inamovible", sourit Riemer. "Raman a plus de mal dans ces situations. Mais l'un dans l'autre, il a fait son job et a marqué ce beau but".