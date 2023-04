Leandro Trossard, un départ réussi et le titre de Premier League en ligne de mire

Le Diable Rouge, parti cet hiver de Brighton, a réussi son adaptation chez les Gunners d'Arsenal. Il pourrait être une arme importante dans la course au titre de Premier League.

Les problèmes de fin 2022 semblent déjà loin pour Leandro Trossard. Très peu en vue pendant la Coupe du monde, l'ancien de Genk et OHL s'était ensuite fritté avec son coach à Brighton, Roberto De Zerbi.

Il était l'heure du départ enfin espéré pour le Diable Rouge, lui qui était depuis quelques temps cité vers des grosses cylindrées de Premier League. Direction, donc, Arsenal, qui vit un véritable renouveau depuis l'arrivée de Mikel Arteta et qui occupe la place de leader de Premier League.

Il n'était pas attendu titulaire, et pourtant...

A Arsenal, Trossard arrive certes avec l'étiquette de transfert important - ce dernier est estimé à 24 millions d'euros - mais à gauche chez les Gunners, il y a un certain Gabriel Martinelli qui performe et réalise une saison à hauteur des attentes. Ainsi, Trossard est censé être un joueur de rotation, important dans l'équilibre de l'équipe et sur lequel Arteta compte pour débloquer des situations en le faisant monter en cours de match.

"Nous avions besoin d'un joueur qui soit assez polyvalent pour jouer à différents postes", avait d'ailleurs déclaré Arteta lors de l'officialisation de l'arrivée de Trossard. "Je pense qu'il peut avoir un impact immédiat sur l'équipe. Nous devons penser à court terme, mais aussi à moyen et long terme."

Pour son baptême du feu, Trossard monte au jeu face à Manchester United. Autant dire que même si Arteta ne le considère pas comme titulaire indiscutable, il compte bien sur lui pour faire la différence. D'ailleurs, face aux Red Devils, dans un match âprement disputé, Trossard fait une bonne rentrée et a un pied sur le but de la victoire signé Nketiah.

Il monte à nouveau au jeu face à Everton puis Brentford, contre qui il inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe. Après un petit quart d'heure lors de la dure défaite face à Manchester City (1-3), il est déjà temps de le voir honorer sa première titularisation, face à Aston Villa, le 18 février dernier.

Le couteau suisse et l'ouvre-boîte des Gunners

Et depuis ? Trossard a été titulaire 7 fois sur les 7 derniers matchs. Tantôt aligné à gauche, tantôt au centre, tantôt à droite, il est utilisé pour ses meilleures qualités : sa polyvalence, sa vitesse, sa percussion. Les relations avec ses partenaires sur le terrain semblent elles aussi bien se développer, puisque depuis différents postes il a déjà distribué 7 assists (sur les 7 dernières rencontres).

Le but suprême en fin de saison

Il l'a dit dès son arrivée : Trossard veut marquer l'histoire du club. Si ces paroles auraient complètement pu paraître comme jetées en l'air il y a quelques années vu la situation sportive d'Arsenal, la hype du début de saison ne semble pas s'être calmée pour le 4e club le plus vieux d'Angleterre.

En effet : à 9 journées de la fin (et avec un match de plus), Arsenal compte 8 points d'avance sur Manchester City. Trossard et les siens semblent donc mieux placés que jamais pour aller chercher un premier titre de Premier League depuis 2004, et ainsi s'inscrire dans le panthéon du championnat. Pas si mal pour un gars qui s'est définitivement révélé à Genk il y a seulement 4 ans...