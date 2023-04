Peter Verbeke donne des nouvelles de sa santé après son départ d'Anderlecht

Peter Verbeke avait été victime d'une infection virale à la fin de son mandat à Anderlecht. Le temps qu'il se remette, et l'ex-directeur sportif du RSCA avait été "remplacé" dans les faits.

Arrivé en février 2020 à Anderlecht dans le rôle de directeur sportif, Peter Verbeke (40 ans) avait connu des hauts et des bas mais vivait un vrai cauchemar cette saison. Le départ de Vincent Kompany, l'échec complet de Felice Mazzù et les mauvais résultats l'avaient placé sous pression.

Fin 2022, celui qui avait entre-temps pris la double casquette de CEO et directeur sportif craquait sous cette pression. Victime d'une lourde infection virale, il devait prendre du recul. Jesper Fredberg arrivait alors en tant que CEO Sports, ce qui allait mener à l'éviction à titre définitif de Verbeke.

Entre temps, et si la fin de l'histoire reste certainement pénible pour Peter Verbeke, celui-ci va mieux. "Ma santé va beaucoup mieux, oui. C'était une lourde infection virale, comparable au COVID ou à une grosse grippe. Non, ce n'était pas un burn-out", explique-t-il dans le podcast Insiders d'Eleven Sports.

Le stress et la situation d'Anderlecht ont probablement compliqué ma maladie

"Je ne comprends pas ceux qui écartent les burn-out d'un revers de la main en disant que c'est banal, pas grave. Beaucoup de gens de mon entourage ont connu ça et c'est une période de 6 mois durant laquelle tu ne peux rien faire", précise cependant Verbeke.

"Mais heureusement, ce n'était pas mon cas. Je pense cependant que le stress et la situation dans laquelle je me trouvais ont rendu mon infection plus grave que pour quelqu'un d'autre", reconnaît-il ensuite. "Les docteurs m'ont juste dit de me reposer et que ça irait mieux en quelques mois. Cela a été le cas".