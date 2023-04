"Comme si Charleroi essayait de voler des points..." : Mehdi Bayat explique dans le détail pourquoi Charleroi-Malines doit se rejouer

Le Sporting Charleroi veut absolument que Charleroi-Malines se rejoue, après avoir été arrêté suite à des jets de fumigènes. La décision du tribunal a fait jaser, mais Mehdi Bayat est sûr de son fait.

Lundi dernier, Mehdi Bayat était l'invité exceptionnel de La Tribune, sur la RTBF. Et l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi a naturellement été invité à s'exprimer sur le cas de Charleroi-Malines, qui se décidera ce vendredi 7 avril devant le CBAS.

Après la décision initiale du parquet, qui était de rejouer la rencontre suite à un vice de procédure, le KV Malines, soutenu par plusieurs clubs intéressés (Anderlecht, le Cercle et OHL), s'est en effet porté en appel. Mais selon Mehdi Bayat, l'issue devrait être la même.

"Il y a un règlement, et ce règlement doit être le même pour tout le monde (...) aujourd'hui, on fait passer Charleroi pour le mauvais garçon qui essaie d'aller à l'encontre du règlement et de voler des points", estime-t-il.

STVV-Genk il y a 2 ans

"Il y a un antécédent : il y a 2 ans, Saint-Trond joue contre Genk. Suite à divers jets d'objets, la phase 1 a été enclenchée (...) la phase 2 renvoie les joueurs au vestiaire, puis, s'il se passe encore quelque chose, il faut enclencher la phase 3", rappelle Bayat. "Mais il n'a pas respecté le règlement, car Mr Boterberg n'a pas appelé le commissaire (...) La Commission a conclu que le match s'étant fini à la 87e, le score restait de 3-3 (...) aucun club n'a été en appel suite à cette décision".

Une situation en effet similaire, à l'exception que Charleroi "accepte", précise Mehdi Bayat, de rejouer le match intégralement alors qu'il menait au score, ce qui constitue une première. Verdict ce vendredi...