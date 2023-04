Wouter Vrancken méfiant avant le déplacement au Standard

Le KRC Genk se déplacera au Standard de Liège ce dimanche soir lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk s'était imposé lors du match aller (3-1) mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. "Ce match n'est plus une référence", a déclaré Wouter Vrancken en conférence de presse.

Dimanche, Genk se rendra à Sclessin. Un déplacement périlleux comme peuvent le témoigner Anderlecht, l'Antwerp et le Club de Bruges qui ont chuté en bord de Meuse cette saison. "Le Standard a une bonne équipe, un bon entraîneur et un public fanatique derrière lui. Sclessin est un déplacement difficile et cela est un top match."

Vrancken vise évidemment une victoire au Standard. "Mais je pense que Ronny Deila pense la même chose. A domicile, ils ne camperont pas devant leur propre but", a conclu Vrancken.