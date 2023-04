🎥 La Juventus s'enfonce un peu plus, l'AS Rome poursuit sa route vers la Champions League

La dernière rencontre de ce samedi comptant pour la 29e journée offrait un choc au Stadio Olimpico.

Lazio - Juventus

Le but de Rabiot (42e) n'aura pas suffit à la Juventus qui est défaite dans la capitale. Milinković-Savić (38e) et Zaccagni (53e) sont les buteurs Romains, qui permettent à leurs couleurs de conserver la deuxième place loin derrière le leader Napoli. Pour la Juventus, 7e, l'Europe s'éloigne un peu plus.

Torino - AS Roma

Un but très rapide de Dybala sur penalty (8e) permet à la Louve de prendre trois points précieux et de consolider sa troisième place, en vue de la prochaine Ligue des Champions.

Verona - Sassuolo

Harroui (34e, 0-1), Ceccherini (84e, 1-1), Gaich (90e+5, 2-1)