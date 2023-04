Les ambitions bien définies de Zeno Debast avant la fin de championnat

Le jeune défenseur central en est conscient : manquer les Play-Offs serait un drame pour Anderlecht.

Une grosse bataille se déroule dans la course aux Play-Offs 2. Ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht reçoit Westerlo dans un match capital, presque à 6 points. "Personne ne devrait douter de notre capacité à répondre présents. Il nous reste trois finales, nous devons les gagner pour nous qualifier. Nous avons perdu un pion important avec Yari Verschaeren, c'est aussi pour lui qu'on doit le faire" analyse Zeno Debast dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Avant le match contre Westerlo, tout le vestiaire du Sporting le sait : la défaite n'est tout simplement pas permise. "Oui, il y a plus de tension que d'habitude. Mais cela me convient très bien. Nous avons tous une seule et même mission : garantir les Play-Offs 2 à Anderlecht. Si je devais partir en vacances dans trois semaines, cela serait un drame" a conclu le jeune Diable Rouge.