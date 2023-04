Degryse voit les choses se dégrader pour le Club de Bruges : "Ce serait hallucinant"

Le Club de Bruges doit déjà compter sur un faux pas de La Gantoise pour espérer faire partie du top 4. Les Buffalos vont-ils des points contre Ostende ou Malines ? Cela semble improbable.

Marc Degryse estime également que La Gantoise ne perdra plus de points lors des deux derniers matchs et que Bruges devra se contenter des PO2. De plus, il pense que le champion de Belgique en titre va avoir du mal face aux Rouches. "En cela, le Standard n'en a certainement pas fini avec eux quand je vois leur mentalité et leur match contre Genk", a déclaré l'analyste à Het Laatste Nieuws.

Ronny Deila a vraiment mis le Standard sur les rails. "Celui qui veut terminer devant les Rouches en Playoffs 2 devra vraiment être se lever de bonne heure. Le Club de Bruges a fait ce qu'il fallait contre Seraing, mais cela n'a pas été convaincant. Une saison sans ticket européen est vraiment une possibilité pour le Club. Ce serait hallucinante."