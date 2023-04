Vincent Kompany prêt à relancer Charles De Ketelaere en Premier League ?

En grande difficulté cette saison du côté de San Siro, le jeune Charles De Ketelaere pourrait déjà partir cet été dans un club moins huppé afin de se relancer.

Selon le média TeamTalk, Leeds United n'aurait toujours pas quitté le Diable Rouge des yeux. Le club anglais était en effet impliqué dans des négociations avec le Club de Bruges l'été dernier, et serait prêt à de nouveau tenter le coup.

Mais les Peacocks ne seraient pas les seuls intéressés par De Ketelaere. Burnley, récemment assuré de remonter la saison prochaine en Premier League, voudrait faire du Belge le lance de fer de son attaque.

Voici qui serait un coup très surprenant, tant pour l'équipe que Vincent Kompany que Leeds United, compte tenu du fait que De Ketelaere est arrivé il y a seulement une saison à Milan et qu'il a coûté pas moins de 32 millions d'euros.

🔥 EXCLUSIVE 🔥



Leeds United are ready to offer Charles De Ketelaere an exit route from AC Milan this summer.



They tried to sign him last year but lost out, though things haven't gone to plan for him since.



Is he what #LUFC need?https://t.co/ptOuTYyz9r