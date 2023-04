Anderlecht, Bruges et l'Antwerp à la lutte pour un joueur de Zulte ?

Zulte Waregem risque fort de descendre en D1B, et si c'est le cas, il y aura des affaires à aller saisir. Notamment Alieu Fadera, auteur d'une très belle saison.

Alieu Fadera (21 ans) est l'un des joueurs de Zulte Waregem tirant son épingle du jeu cette saison malgré la morosité ambiante. Le Gambien compte 9 buts et 8 assists toutes compétitions confondues, lui qui est arrivé en août 2021 de Slovaquie et avait réalisé une première saison plus anonyme au Gaverbeek.

Zulte a de fortes chances de descendre en Challenger Pro League d'ici deux rencontres, mais Fadera ne devrait pas accompagner l'Essevee. Désormais estimé à 2 millions d'euros, il intéresse plusieurs clubs.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Alieu Fadera est ainsi sur les tablettes d'Anderlecht, de Bruges et de l'Antwerp. La course sera lancée cet été...