Sébastien Pocognoli a connu la "méthode Van Gaal" à l'AZ: "Au début, tu es un peu choqué"

Lors de son passage à l'AZ, Sébastien Pocognoli a remporté le dernier titre de champion des Pays-Bas du club. Il était alors coaché par une légende : Louis Van Gaal.

En 2008-2009, l'AZ remportait son dernier titre de champion des Pays-Bas en date. Une période dorée pour le club, et pour Sébastien Pocognoli qui vivait alors sa première expérience à l'étranger. "Oui, on peut dire que c'est l'un des sommets de ma carrière. En termes de football, de structure, j'ai beaucoup appris. Avec Louis Van Gaal, tu savais pourquoi tu venais à l'entraînement et tu apprenais énormément", raconte-t-il à Walfoot.

"J'ai vécu des grands moments à Genk, puis au Standard et même récemment à l'Union. Mais le titre de 2009 était une époque fabuleuse à Alkmaar". Et une équipe fabuleuse également. "Il y avait de gros talents sur la pelouse : Dembélé, El Hamdaoui, Romero...", se rappelle Poco. Une réussite qui n'allait pas de soi, car la saison précédente, l'AZ finissait 11e.

"Avant cette saison 2007-2008, l'AZ finit 3e et était premier jusqu'à la dernière journée. Mais il y a eu trop de transferts à l'intersaison, trop de pommes pourries dans le vestiaire", nous explique l'ancien latéral d'Alkmaar. "Et nous sommes au final champions avec le même groupe...mais sans ces éléments perturbateurs, que Van Gaal a écartés. C'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas toujours tout changer, parfois".

La méthode Van Gaal

Louis Van Gaal a naturellement marqué la carrière de Sébastien Pocognoli. "Que ce soit l'aspect tactique, technique, c'est lui qui m'a appris le plus, je pense. Il avait aussi une communication très directe, ce qui m'a un peu choqué au début", sourit-il. "J'arrivais de Genk où c'était plus tranquille. Là, si tu manquais une passe, tu avais 25 Hollandais sur le dos!".

© photonews

Des méthodes efficaces et même nécessaires, estime l'ancien Diable Rouge. "Il y avait des joueurs bourrés de talent là-bas qui avaient besoin d'une chose : qu'on leur parle cash pour qu'ils progressent. De toute façon, Van Gaal a eu sa petite carrière quand même, donc on peut dire qu'il a prouvé que ça marchait (rires)".

Et Poco, lui-même entraîneur désormais à la tête des U18 de Genk, est plutôt du genre cash aussi à l'entraînement. "C'est mon genre de dire les choses, et parfois, ça picote. Mais je suis surpris par la maturité de cette génération, qui est déjà capable de s'entendre dire ses 4 vérités", se réjouit-il. "Certains ont besoin de plus de temps pour l'accepter mais généralement, la franchise est une bonne méthode".

