"Magic Majeed" a frappé très fort

Majeed Ashimeru a doublé la mise pour Anderlecht, et de quelle manière. Le but le plus important de sa carrière, il le reconnaît.

Toujours plutôt discret, Majeed Ashimeru ne pouvait pas cacher un grand sourire en zone mixte après la victoire du Sporting d'Anderlecht. Au-delà de son but, le Ghanéen a livré un très gros match dans l'entrejeu. Mais c'est bien sûr ce 2-0 qui en fait l'homme du match.

"Je suis très content, je dirais que c'est mon but le plus beau car c'est le plus important. Je n'avais jamais marqué un but dans une compétition européenne", se réjouit Ashimeru. "Quand le ballon arrive, je sais que ça va finir en goal, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion".

Anderlecht, grâce à "Magic Majeed", a-t-il désormais un pied en demi-finale ? "Non, on ne peut pas dire ça. Mais on va aller là-bas, jouer notre jeu et tout donner", affirme le médian. "Le top 8 et la demi-finale ? C'est possible. Les deux sont importants pour nous. Il y a de bonnes vibes dans le groupe en ce moment et ça se voit sur le terrain".