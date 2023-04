🎥 Frustré par Westerlo, le Club de Bruges tremble pour le top 4

Les Brugeois ne sont pas passés loin de la victoire mais rentrent amers de Campine. Gand a l'occasion de reprendre son avance à la quatriÚme place.

C'est tout le paradoxe de ce 0-0 du Club de Bruges sur la pelouse de Westerlo : le point du partage permet aux Brugeois de passer un point devant Gand à la quatrième place et met à la fois leur participation aux Champions Playoffs en péril. C'est qu'avant le match des Buffalos face à un Malines bien mal en point, le Club était dans l'obligation de gagner pour mettre une pression maximale aux hommes d'Hein Vanhezebrouck dans le mano à mano des deux dernières journées.

Malgré le retour d'Andreas Skov Olsen dans le onze de base, les Blauw en Zwart ne sont ainsi pas parvenus à trouver la faille face à des Campinois dominés mais qui ont pu compter sur un grand Sinan Bolat entre les perches. Et quand ce n'était pas le gardien turc qui s'interposait, c'était Maxim De Cuyper, prêté par...le Club de Bruges qui dégageait sur la ligne un tir de Ferran Jutgla.

🩾‍♂ | Maxim De Cuyper sauve le ballon sur la ligne ! đŸ€ #WESCLU pic.twitter.com/eyX0QwFW41 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 15, 2023

Bruges rentre donc de Campine bredouille malgré 22 tirs tentés, dont 10 cadrés. Il leur reste désormais à espérer un faux pas gantois et à gagner face à Eupen lors de la dernière journée, sous peine de manquer le top 4, ce qui constituerait une des plus grosses surprises de cette saison. De son côté, Westerlo continue de se positionner pour le top 8 avec trois points d'avance sur la neuvième place et une dernière rencontre à jouer à Seraing.