Mauvaise nouvelle pour Anderlecht et Charleroi dans la course au top 8

Tout le monde pousse pour participer aux European Playoffs. Le Cercle s'est positionné avant la dernière journée en disposant de Saint-Trond.

Alors que le Cercle de Bruges a un moment semblé marquer le pas dans la course au top 8, les hommes de Miron Muslic finissent fort et joueront le coup jusqu'au bout. Après une défaite cruelle du côté de l'Antwerp où un auto-but de Boris Popovic et une intervention inattendue du VAR avaient coûté trois points, les Brugeois se sont repris en battant Saint-Trond sur le score de 3-1.

Dans un début de match nerveux, un penalty converti par Ayase Ueda a tout débloqué en fin de première période. Sonné, Saint-Trond encaissait même le 2-0 dans le temps additionnel sur un nouveau but du Japonais, son 17e en championnat.

Egalement dans le haut du tableau des goleadors de notre Pro League avec le même nombre de réalisations, Gianni Bruno reprenait une longueur d'avance sur Ueda et permettait à Saint-Trond de réduire la marque en marquant sur penalty à la 67e minute (2-1). Mais le 3-1 inscrit par Kevin Denkey à quelques minutes du terme pliait tout suspense, permettant au Cercle de repasser un point devant Anderlecht avant le match des Mauves à Genk.

Le Cercle de Bruges se rendra à Zulte Waregem lors de l'ultime journée et pourrait, en cas de succès, également jouer un sale coup à Charleroi qui compte le même nombre de points à la huitième place et recevra Genk dimanche prochain.