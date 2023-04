Après Tottenham, un deuxième grand club anglais aux pieds de Vincent Kompany

Promu avec Burnley, Vincent Kompany jouit de l'intérêt de grandes puissances anglaises. Si on ne doute pas de son envie de poursuivre l'aventure avec les Clarets, les offres pourraient devenir difficiles à refuser pour les différentes parties.

Vincent Kompany avait déjà une très grande image en Angleterre après sa carrière exemplaire de joueur et capitaine de Manchester City. Revenu Outre-Manche sur un banc d'entraîneur, Vince The Prince a promu les Clarets de Burnley en Premier League au bout d'une seule saison, plusieurs semaines avant la fin du championnat, et vise désormais le titre.

Des performances remarquées, qui poussent les grands clubs en difficulté à s'intéresser au coach de 37 ans. Il y a quelques semaines déjà, un intérêt de Tottenham pour Kompany avait été rendu public dans la presse anglaise. Mais selon The Times, un autre grand club londonien serait aux pieds de l'ancien T1 d'Anderlecht.

En effet, le média anglais rapporte que Chelsea voudrait faire de Vincent Kompany son entraîneur de la saison prochaine. Après s'être séparés de Graham Potter, les Blues ont fait appel à Frank Lampard, une solution plus que vraisemblablement temporaire. Le propriétaire américain du club Todd Boehly aurait lui-même coché le nom de l'ancien capitaine des Diables après avoir été impressionné par sa façon de travailler et le charisme qu'il impose.

Si l'on ne doute pas de l'envie de Vincent Kompany de continuer la belle aventure avec les Clarets, les offres pourraient devenir de plus en plus difficiles à refuser pour Burnley... et pour Kompany lui-même.