🎥 Le but égalisateur extraordinaire d'un gardien néerlandais amateur à la 98e minute

Le gardien de l'UOW '02 Landgraaf, en quatrième division néerlandaise, a inscrit une splendide retournée acrobatique sur la dernière action de la rencontre.

Le football nous offre souvent de belles histoires et les gardiens en font parfois partie. De Sinan Bolat à Silvio Proto, en passant par Alisson Becker plus récemment, certains ont pu sauver leur équipe dans les ultimes minutes du match en inscrivant un but aussi salvateur qu'inattendu.

Ce fut le cas cette semaine de Sandro Aruviano, gardien de l'UOW '02 Landgraaf en quatrième division néerlandaise. Alors que son équipe était menée à la dernière seconde d'un match au sommet entre le leader Vaesrade et son dauphin Landgraaf, le portier a profité d'un léger cafouillage et d'un coup-franc mal dégagé par la défense pour inscrire une superbe retournée acrobatique. Un potentiel prétendant au prix Puskas.