Avis aux clubs, affaires à saisir : le KV Ostende a quelques joueurs dignes de la D1A

Le KV Ostende est officiellement relégué, et même à vendre. Côté joueurs, on imagine que certains feront tout pour ne pas descendre en Challenger Pro League avec leur club...

Même au sein d'une équipe reléguée, il y a toujours des joueurs parvenant à tirer leur épingle du lot, et à donner une chance à leur club dans la lutte pour le maintien. C'était le cas au RFC Seraing (relisez notre revue d'effectif ici) ; c'est aussi le cas au KV Ostende, officiellement en Challenger Pro League.

Thierry Ambrose (26 ans, 8 buts, 4 assists)

Il est la plus grosse valeur marchande du club, et son meilleur buteur cette saison : on imagine mal Thierry Ambrose faire de vieux os sur la Côte, surtout au vu de son contrat ne courant que jusqu'en 2024. Cet hiver déjà, Hull City s'intéressait à lui et le KVO n'était pas opposé à un départ.

© photonews

Cette fois, l'ancien jeune de Manchester City sera clairement en partance. Une affaire ? Ambrose est tout de même estimé à 1,8 million d'euros, même si on doute qu'Ostende soit en position d'en réclamer autant.

Maxime D'Arpino (26 ans, de retour de blessure)

Sans sa très lourde blessure l'année passée, où en serait Maxime D'Arpino ? Le Français est probablement le plus gros talent du noyau ostendais. Le club a affiché son soutien en lui offrant un contrat longue durée (jusqu'en 2026) peu de temps après sa grave blessure, et D'Arpino peut les remercier de deux façons : en restant en D1B, ou en rapportant une belle somme.

Photonews

Le polyvalent milieu de terrain, armé d'une des plus belles pattes droites du championnat, revient en effet à peine de blessure : peut-il immédiatement avoir un impact dans un autre club ? On serait tenté de dire oui...et qu'un club belge serait bien inspiré d'y songer.

Nick Bätzner (23 ans, 6 buts, 5 assists)

Si Ostende a espéré mieux cette saison, c'est en grande partie grâce à Nick Bätzner. L'Allemand était déjà un titulaire important la saison passée mais a "profité" de la blessure de Maxime D'Arpino pour devenir le leader technique du KVO. Ses buts et ses assists ont trop souvent été inutiles, mais dans un collectif plus solide, Bätzner semble avoir une vraie marge de progression.

Sous contrat jusqu'en 2024, il est estimé à 1,3 million d'euros. Peut-être la meilleure affaire au sein du noyau, dont le plafond est difficile à estimer.

Guillaume Hubert (29 ans, fin de contrat)

Qui veut un gardien d'expérience ? Guillaume Hubert sera gratuit au terme de cette saison, et un gardien de but avec plus de 120 matchs d'expérience en D1A est un plus pour à peu près chaque équipe de D1A en manque de planches (un promu, par exemple). Hubert peut également être un n°2 accommodant et capable d'amener à un vestiaire. Une affaire à ne pas sous-estimer.

Robbie D'Haese (24 ans, 100 matchs de D1A)

Un back droit de qualité, c'est toujours denrée rare. Robbie D'Haese a vécu une saison faite de hauts et de bas, mais avec 100 matchs dans les jambes, une belle polyvalence (il sait jouer côté gauche), la nationalité belge parfois tant recherchée et l'air de rien une marge de progression réelle, il peut être une très belle affaire aux alentours des 500.000 euros.

Tatsuhiro Sakamoto : un international japonais à saisir

On imagine très difficilement Tatsuhiro Sakamoto plonger avec le KV Ostende en Challenger Pro League. Le Japonais compte 2 caps avec les Samouraïs Bleus et est estimé à 1,2 millions d'euros mais au vu de la cote élevée de ses compatriotes en D1A, il devrait trouver chaussure à son pied.

Avec 7 assists depuis son poste de flanc gauche pour sa première saison en Belgique (il est arrivé l'été dernier d'Ozaka), Sakamoto est le meilleur passeur de Côtiers où il était pourtant difficile de s'épanouir. Ce serait du gâchis de passer à côté...