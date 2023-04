Le Real Madrid tacle le Barça à la gorge et l'accuse de liens avec le Franquisme

Lors d'une conférence de presse, Joan Laporta a évoqué le fait que le Real Madrid se soit porté partie civile dans l'affaire Negreira, et déclaré que les Merengue avaient toujours été "le club du régime". Le Real a répondu...sèchement.

Joan Laporta a eu des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues en conférence de presse cette semaine. Le président du Barça a ainsi estimé que le Real Madrid, qui se porte partie civile dans le dossier Negreira qui pourrait coûter cher aux Catalans, avait toujours été "avantagé par les décisions arbitrales", et était historiquement considéré comme "le club du régime" en Espagne.

Des accusations que le Real Madrid ne prend pas à la légère. Via les canaux officiels du club, les Merengue ont réagi et ils n'ont pas fait de tir de sommation. On apprendrait ainsi dans cette vidéo, sorte de documentaire, que le FC Barcelone a décerné 3 médailles d'honneur à Francisco Franco, président du régime dictatorial qui a dirigé l'Espagne de 1936 à 1975, et l'a érigé Membre Honoraire en 1965.

Pire : le FC Barcelone aurait été sauvé de la faillite à trois reprises par Franco, assure la vidéo signée Real Madrid TV. Des propos qui ne passeront pas du côté de Barcelone, dont l'identité catalane a été brimée par des décennies de franquisme et qui a été en conflit avec le Real Madrid et Franco des années durant...