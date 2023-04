Les supporters de l'Antwerp furieux contre la Pro League après le changement de programme de dernière minute !

De nombreux supporters de l'Antwerp devaient se rendre à Saint-Trond le weekend prochain en bus. Le changement d'horaire en dernière minute les laisse dans l'embarras.

Comme à son habitude, la Pro League a modifié l'horaire de la dernière journée de championnat selon l'enjeu, ou plutôt l'absence d'enjeu, de certains matchs. Ainsi, Seraing - Westerlo et STVV - Antwerp ont été déplacés respectivement au samedi soir et à 13h30 le dimanche au lieu de 18h30.

Dominik Van Landeghem, président de la fédération des supporters d'Anvers, est furieux dans les pages du Nieuwsblad. "Nous sommes encore les jouets de la Pro League et d'Eleven", regrette-t-il. "Ces gens ne pensent pas une seconde aux supporters et à leur organisation".

En effet, le chamboulement de programme en dernière minute peut être difficile à gérer. "Il y a 22 clubs de supporters qui vont au Stayen, ça fait plus de 1000 personnes. Certains travaillent la journée, d'autres participent aux 10 miles d'Anvers à 13h30", explique Van Landeghem.

"Et pour beaucoup, le bus loué n'est pas disponible le dimanche matin", ajoute-t-il. "Six jours avant le coup d'envoi, des clubs de supporters vont devoir se débrouiller pour en louer un autre et ce n'est pas toujours possible...".