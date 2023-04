Rififi à Chelsea : les méthodes de Todd Boehly font polémique

Chelsea n'obtient pas les résultats escomptés après un mercato record. Et en coulisses aussi, les méthodes de Todd Boehly font jaser.

Ainsi, dans un reportage publié par le journal L'Equipe, on en apprend un peu plus sur les méthodes de Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea. Le milliardaire américain, qui a réalisé un mercato record aux allures de fourre-tout, aurait du mal à saisir le fonctionnement d'un club de haut niveau.

Boehly aurait régulièrement assisté aux entraînements de Graham Potter, "leur" entraîneur arrivé l'été dernier pour remplacer Tuchel (première décision impopulaire du tandem Boehly-Eghbali). Cette omniprésence aurait fragilisé la position de Potter auprès de son noyau, qui le respectait déjà peu.

On apprend également dans le reportage de L'Equipe que l'arrivée des Américains aux manettes aurait été accompagnée de licenciements massifs, y compris pour des collaborateurs présents à Chelsea depuis plus de 15 ans. Des C4 reçus sans autre forme de procès et sans plus de cérémonie. Rappelons que Chelsea est actuellement 11e de Premier League, après les deux plus grosses campagnes de recrutement de l'histoire.