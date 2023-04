Thibaut Courtois a de nouveau dégoûté tout Chelsea : "Peut-être mon dernier match de Ligue des Champions..."

Le Real Madrid, avec un Thibaut Courtois de nouveau énorme dans les cages, a éliminé Chelsea en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Contre son ancien club, Thibaut Courtois a de nouveau été auteur d'une grosse prestation. Alors que Chelsea pouvait encore croire au retournement de situation, il a sorti un arrêt décisif devant Marc Cucurella. Le Real s'est finalement imposé 0-2.

Le gardien belge a peut-être envoyé un certain Thiago Silva à la retraite. "On arrive à se créer des occasions de buts, mais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à la mettre au fond. Ce n'est pas que la faute des attaquants, car il y a aussi des occasions que, nous défenseurs, avons ratées, comme celle de Marc Cucurella", a regretté le Brésilien au micro de Canal +.

"S'il marque, cela aurait été une autre deuxième mi-temps. La frustration est là : peut-être que cela a été mon dernier match de Ligue des champions : c'est triste de finir comme ça..."