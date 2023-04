Alessandro Cordaro savoure : "Du jamais vu en D3 ACFF"

Le RAEC Mons est devenu champion de D3 ACFF dimanche grâce sa victoire contre le Crossing Schaerbeek (3-1).

Après un début de saison pourtant compliqué, le RAEC Mons a fort bien remonté la pente. Le club avait décidé de se séparer de Laurent Demol et de confier les rênes de l'équipe première à Dante Brogno au mois de septembre. Un choix payant puisque les Dragons sont champions et évolueront en D2 ACFF la saison prochaine. "On attendait cela depuis un moment et quel accomplissement. Il y avait un tel engouement pour cette rencontre et ce titre. Cinq mille personnes étaient présentes dimanche au stade, du jamais vu en D3 ACFF. J'étais content de voir autant de personnes et c'est de bon augure pour la saison prochaine et le futur du club. C'est la preuve aussi que Mons revit", nous confie Alessandro Cordaro.

L'un des acteurs clés de cette montée est Dante Brogno. "Il a apporté sa rigueur, sa hargne et un nouveau souffle à l'équipe. Son dispositif tactique a changé beaucoup de choses également. Un coach humain et proche de ses joueurs."

© Credit Mons

Il ne reste plus que deux journées à disputer pour les Dragons. "On savoure cette fin de saison en prenant du plaisir sur le terrain avec nos supporters. On continuera ensuite les entraînements durant le mois de mai avec des matchs amicaux afin de ne pas partir en vacances trop tôt même si elles sont bien méritées", explique l'ancien joueur de Malines et de Zulte Waregem.

Le capitaine du RAEC Mons est satisfait de sa saison. "À mon âge (36 ans), je suis très fier de mon exercice et d'avoir pu aider mon équipe avec des assists. Je peux dire que j'ai été une deuxième fois champion avec Mons (Il avait connu la montée en D1 avec Mons en 2006). Et pourquoi pas une troisième fois la saison prochaine ? Il me reste un an de contrat et j'aimerais terminer ma carrière avec un nouveau titre, ce serait l'apothéose", conclut Cordaro.