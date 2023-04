Brian Riemer promet le grand ménage : "J'y passerai chaque heure pendant des mois"

Brian Riemer était très affecté après l'échec lors de la dernière journée de championnat. Anderlecht n'aurait finalement pas pu atteindre le top 8, mathématiquement, mais a touché le fond en perdant à domicile.

Ils n'ont même pas "fait le job" à domicile contre Malines. Pendant une partie de la soirée, c'était pourtant mathématiquement possible, Zulte Waregem ayant égalisé contre le Cercle, et le Lotto Park a alors poussé ses joueurs.

Mais le RSCA n'est même pas parvenu à battre le Kavé, qui ne jouait pourtant pour rien de plus que préparer sa finale de Coupe. Pire : Anderlecht s'est incliné. "Tout était parfait...jusqu'au but de Malines. Pour ce qui s'est passé par la suite, nous ne pouvons que présenter nos plus sincères excuses aux supporters : c'était honteux", reconnaît Brian Riemer.

Mené à la pause et agoni de huées par son public, le RSCA a ensuite été dominé au retour des vestiaires, avant un timide retour dans le coup. Mais analyser le match n'a pas vraiment de sens : c'est l'heure du bilan plus général, et Riemer est sévère.

Le grand ménage

"Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce club et tous sont responsables. Moi, les joueurs, Jesper, le staff. Ce n'est pas assez bon pour ce club", estime-t-il. "Nous devons analyser et nous adapter. Je vous promets que je vais passer les prochains mois à tout nettoyer, je ne vais pas beaucoup dormir".

Si les joueurs pourraient potentiellement partir en vacances, ce ne sera donc pas le cas du coach. "C'est une cicatrice qui sera profonde. Nous allons travailler dur pour que tout soit prêt dès le début de la préparation. Ca ne veut pas dire que les transferts seront finis, mais l'équipe sera en grande partie complète". Une belle promesse...peu réaliste.