Karel Geraerts a pu compter sur son banc : "Les remplaçants ont montré qu'ils étaient affamés"

Le coach de l'Union Saint-Gilloise a réalisé plusieurs changements face à Courtrai, qui se sont révélés gagnants. Les Bruxellois ont en effet remonté le score et ont remporté le dernier match de la phase classique.

Alors en difficulté, Karel Geraerts a décidé de réaliser plusieurs changements à l'heure de jeu. Nilsson, Puertas, El Azzouzi et François ont tous apporté quelque chose, ce qui a permis à l'équipe de passer de 2-1 à 3-2 et de remporter leur dernier match en phase classique.

Dans des propos relayés par la Dernière Heure, Geraerts s'est félicité de la réaction de son groupe, qui pourtant n'en menait pas large après avoir mis le premier but. "Nous avons bien démarré la rencontre malgré une certaine difficulté mentale vu notre match de jeudi (défaite et élimination en quarts de finale d'Europa League contre Leverkusen, ndlr). Après notre ouverture du score, nous n'avons plus joué au football. Les joueurs se montraient du doigt les uns les autres, tout ce que je ne veux pas voir dans mon équipe qui doit montrer une vraie unité. J'aurais pu changer toute l'équipe à la mi-temps…"

"L'équipe a montré plus de désir (en deuxième mi-temps). J'ai vu une réaction positive et les remplaçants qui sont montés en cours de match ont montré qu'ils étaient affamés. C'était crucial de bien terminer la phase classique donc je suis très heureux avec ces trois points et le caractère montré en deuxième mi-temps."

Idéal donc avant de débuter les play-offs 1, que l'Union jouera "pour aller chercher le titre", a affirmé Geraerts.