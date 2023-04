Anderlecht cible son nouveau joueur offensif en Ligue 1

Les Mauves risquent de connaître un été très mouvementé, tant du point de vue des départs que des arrivées. D'ailleurs, Alexis Flips, ailier droit évoluant au Stade de Reims, serait pisté.

Anderlecht aura fort à faire avec les cas Verbruggen, Debast, Amuzu,..etc. Les Mauves et leur directeur sportif Jesper Fredberg devront également redynamiser leur effectif, en recrutant des joueurs faisant office de bonnes affaires.

Selon les informations de la Dernière Heure, Anderlecht s'intéresserait à Alexis Flips, 23 ans, ailier droit évoluant au Stade de Reims. Des contacts auraient déjà été établis.

Le joueur est titulaire cette saison sous Will Still et vaut 5 millions d'euros selon Transfermarkt. Le fait que le contrat de Flips expire en juin 2024 pourrait influencer la décision de Reims de le céder, mais aussi le prix payé par Anderlecht.

A noter qu'Anderlecht cherche également à recruter en défense, ainsi qu'au milieu de terrain pour pallier la grave blessure de Verschaeren.