Le signal envoyé par Leander Dendoncker à Domenico Tedesco

Transféré l'été dernier à Aston Villa dans un anonymat des plus relatifs, Leander Dendoncker retrouve des couleurs en cette fin de saison.

Si on parle beaucoup du combat des Tielemans, Castagne, Faes, Praet, Onana, Mangala ou Lavia pour tenter de rester en Premier League avec leurs clubs respectifs, la saison de Leander Dendoncker n'est pas non plus rose.

Transféré l'été dernier dans les dernières heures du mercato de Wolverhampton vers Aston Villa, Dendoncker doit attendre la fin-octobre pour être titularisé chez les Villans, qui galèrent d'ailleurs pas mal et sont 19e lors de l'arrivée du Diable Rouge.

Juste avant la Coupe du monde, Leander enchaîne trois titularisations de suite. On se rappelle de son aventure au Qatar, débutée en défense centrale contre le Canada, sur le banc contre le Maroc, puis à nouveau en tant que titulaire contre la Croatie au milieu.

Une période de creux

De retour donc après une Coupe du monde pas si mauvaise au point de vue personnel mais désastreuse collectivement, Dendoncker voit Aston Villa remonter progressivement le classement de Premier League...depuis le banc. En janvier, il concède un penalty et se fait exclure dans les dernières minutes d'un match de FA Cup contre Stevenage (League Two). Pas de chance, Aston Villa perdra finalement ce match, en partie à cause de lui.

L'ancien d'Anderlecht est très peu utilisé, ne bénéficiant que quelques minutes à gauche à droite et n'étant plus du tout titulaire. Entre fin décembre et février, il ne dispute qu'une cinquantaine de minutes de championnat et, à partir de fin février, il est au mieux remplaçant, au pire absent de la feuille de match.

Lors du premier appel de Domenico Tedesco chez les Diables, Dendoncker n'est logiquement pas sélectionné pour les rencontres en Suède et en Allemagne.

© photonews

Le retour au premier plan

Alors qu'Aston Villa carbure toujours autant, Unai Emery décide d'à nouveau faire confiance à Dendoncker, en l'absence de Kamara et en faisant remonter d'un cran le capitaine, McGinn.

Depuis, Dendoncker vient d'enchaîner trois bonnes prestations au milieu du terrain, face à Newcastle (victoire 3-0), Brentford (1-1) et Fulham (victoire 1-0). Dendoncker semble séduire à nouveau en Angleterre, dans un club qui possède le meilleur total en Premier League depuis 2023. Emery avait d'ailleurs salué sa prestation contre Newcastle, après sa première titularisation depuis 4 mois, qualifiant son match de "fantastique".

Unai Emery on Leander Dendoncker after Newcastle 🗣️“He’s had a lot of problems before & hasn’t played a lot & today was his opportunity. He is a good example to other players because you have to be ready to play & to add qualities. Dendoncker was really fantastic.” 👏 #avfc pic.twitter.com/FSfFHa5keI — Total Villa (@Total_Villa) April 19, 2023

Ainsi, espérons que Dendoncker poursuive sur cette lancée. Il ne faut pas non plus négliger son importance chez les Diables Rouges, lui qui a toujours un été back-up très fiable au milieu de terrain et qui, sous Martinez, avait montré de réelles garanties à droite de la défrense. De quoi envoyer un réel signal à Domenico Tedesco.