Gianni Bruno, très courtisé, évoque son avenir après Saint-Trond

La saison de Gianni Bruno est terminée, mais quelle saison. L'attaquant prêté par La Gantois a des options, et a évoqué son avenir à court terme.

Auteur de 18 buts en 30 rencontres de Pro League cette saison, Gianni Bruno (31 ans) est peut-être à un tournant de sa carrière. L'ancien buteur du LOSC n'aura plus beaucoup d'opportunités d'exploser au plus haut niveau, et reviendra à Gand cet été.

Où ira-t-il ensuite ? Charleroi est intéressé depuis l'hiver dernier. Mais, interviewé par Le Soir, Bruno a calmé le jeu. "Mon avenir, il est à La Gantoise", sourit-il. L'idée d'un duo avec Hugo Cuypers n'est pas pour lui déplaire. "Ce serait très beau. Nous avons déjà appris à nous connaître un peu l'été dernier". Gianni Bruno était arrivé à Gand en 2021 après avoir brillé à Zulte Waregem, mais n'a jusqu'ici pu disputer que 16 matchs et inscrire 3 buts.