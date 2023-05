Lionel Messi sort du silence

L'Argentin a réagi à la suite de la sanction infligée par le PSG.

Lionel Messi a réagi au tollé suscité par son voyage en Arabie saoudite. Dans un post sur son propre Instagram, il s'est exprimé sur les séances d'entraînement qu'il a manquées parce qu'il a dû se rendre dans l'État pétrolier. Cela lui a valu une suspension de deux semaines de la part du Paris Saint-Germain.

"Normalement, nous avons toujours un jour de repos après un match", a commencé Messi pour expliquer son voyage inopiné en Arabie saoudite. "J'ai pensé que c'était aussi cette semaine, c'est pourquoi je suis parti. Ce voyage était prévu depuis très longtemps et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà fait une fois. Je veux m'excuser auprès de mes coéquipiers et j'attends de voir ce que le club va faire de cette situation".

Messi n'a pas confirmé qu'il avait déjà été suspendu par le PSG. Selon des informations antérieures, il doit rester à l'écart pendant quinze jours et n'est pas autorisé à s'entraîner au club. C'est en partie à cause de cette décision que Messi aurait fait part de son désir de partir. Le PSG n'a pas encore réagi à l'incident qui a entouré le voyage. Il s'est toutefois exprimé sur les actions des supporters, qui ont chanté des chansons insultantes à l'égard de l'Argentin et se sont rendus au domicile de leur coéquipier Neymar. Le PSG désapprouve fermement ce comportement.